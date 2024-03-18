Виттоцци прокомментировала победу в общем зачете Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонисткавысказалась о победе в общем зачете Кубка мира в сезоне-2023/24.

Спортсменка впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус».

«Сегодня было сложно, но в конце концов я плакала как ребёнок, я была очень взволнована. Для меня это очень важный день, которым я буду наслаждаться.

Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине. Очень горжусь, что продолжала бороться, чтобы осуществить свою мечту. Теперь она воплотилась в жизнь, и я действительно счастлива», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Виттоцци выиграла спринт и гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), что помогло спортсменке возглавить общий зачет.