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    Магдалена Форсберг и Рафаэль Пуаре введены в зал славы IBU

    Прочие Биатлон
    Легендарные биатлонисты шведка Магдалена Форсберг и француз Рафаэль Пуаре введена в зал славы IBU.

    Магдалена Форсберг
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    Магдалена Форсберг

    Церемония проходила в чешском городе Нове-Место.

    «Для меня большая честь, это очень радостно. Я буду здесь сегодня вечером и увижу много старых друзей. Я благодарю Вольфганга Пихлера, он так много значил для моей карьеры. Без него было бы невозможно добиться таких успехов», — цитирует слова Форсберг на церемонии SVT.

    Также вместе с ними в Зал славы была введена чешская биатлонистка Габриэла Соукалова.

    Ранее, в 2023 году были введены в Зал славы норвежец Уле Эйнар Бьорндален и немцы Кати Вильхельм, Андреа Хенкель и Свен Фишер.

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