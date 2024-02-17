Магдалена Форсберг и Рафаэль Пуаре введены в зал славы IBU

Легендарные биатлонисты шведкаи французвведена в зал славы IBU.

Церемония проходила в чешском городе Нове-Место.

«Для меня большая честь, это очень радостно. Я буду здесь сегодня вечером и увижу много старых друзей. Я благодарю Вольфганга Пихлера, он так много значил для моей карьеры. Без него было бы невозможно добиться таких успехов», — цитирует слова Форсберг на церемонии SVT.

Также вместе с ними в Зал славы была введена чешская биатлонистка Габриэла Соукалова.

Ранее, в 2023 году были введены в Зал славы норвежец Уле Эйнар Бьорндален и немцы Кати Вильхельм, Андреа Хенкель и Свен Фишер.