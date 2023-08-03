Дэвис и Смолкин выиграли дебютный турнир за сборную Грузию

победили на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).

Вчера в ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла, а сегодня в произвольной программе набрали 117,47 балла.

Вторыми по итогам двух программ стали американцы Уна Браун и Гейдж Браун (180,66), а замкнули тройку их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (177,95).

Турнир в Лейк-Плэсиде стал первым для Дэвис и Смолкина под грузинским флагом. Этим летом пара сменила спортивное гражданство и в сезоне-2023/24 будет выступать в составе сборной Грузии.