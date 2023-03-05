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    Франция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

    Прочие Биатлон
    В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) завершилась смешанная эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

    сборная Франции
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    сборная Франции

    Уверенную победу праздновали биатлонисты из Франции, которые показали время 1:06.32,3.

    Более полминуты проиграли победителям ставшие вторыми стреляющие лыжники из Швеции. Замкнули тройку сильнейших представители Норвегии.

    Бивтлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
    • 1. Франция (Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро, Фабьен Клод) — 1:06.32,3 (6 промахов).
    • 2. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльсон) — отставание 33,6 секунды (18 промахов).
    • 3. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале, Эндре Стрёмсхейм) + 38,3 (16 промахов).
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