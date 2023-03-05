Франция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

сборная Франции Фото: globallookpress.com
Уверенную победу праздновали биатлонисты из Франции, которые показали время 1:06.32,3.
Более полминуты проиграли победителям ставшие вторыми стреляющие лыжники из Швеции. Замкнули тройку сильнейших представители Норвегии.
Бивтлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
- 1. Франция (Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро, Фабьен Клод) — 1:06.32,3 (6 промахов).
- 2. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльсон) — отставание 33,6 секунды (18 промахов).
- 3. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале, Эндре Стрёмсхейм) + 38,3 (16 промахов).