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    Стало известно, когда будет вынесен вердикт по делу Валиевой

    Прочие Фигурное катание Допинг Вокруг спорта
    Вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет вынесен ориентировочно в октябре. Об этом сообщила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Ранее стало известно, что допинг-проба B Валиевой дала положительный результат.

    «Дату слушаний мы назвать не можем. Расследование было в отношении персонала — тренерский штаб, врачи, пока дату слушаний назвать не могу.

    Ориентировочно — в октябре.

    В кодексе мы можем видеть, какие санкции предусмотрены, стандартный срок — четыре года. Но в разных ситуациях могут быть приняты разные решения в зависимости от обстоятельств. Какую санкцию дисциплинарная комиссия вынесет, мы не отвечаем», — сказала Логинова, слова которой приводит ТАСС.

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    • Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

    Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

    14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что расследование по делу Валиевой завершено.

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