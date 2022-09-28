Стало известно, когда будет вынесен вердикт по делу Валиевой

Ранее стало известно, что допинг-проба B Валиевой дала положительный результат.
«Дату слушаний мы назвать не можем. Расследование было в отношении персонала — тренерский штаб, врачи, пока дату слушаний назвать не могу.
Ориентировочно — в октябре.
В кодексе мы можем видеть, какие санкции предусмотрены, стандартный срок — четыре года. Но в разных ситуациях могут быть приняты разные решения в зависимости от обстоятельств. Какую санкцию дисциплинарная комиссия вынесет, мы не отвечаем», — сказала Логинова, слова которой приводит ТАСС.
Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.
Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.
14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что расследование по делу Валиевой завершено.