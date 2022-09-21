Источник: Допинг-проба B Камилы Валиевой дала положительный результат

Допинг-проба B российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат, сообщил американский журналист Дейв Лиз.

Позже Лис уточнил, что получил информацию от источника в «Самбо-70».

Напомним, что во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что расследование по делу Валиевой завершено.

Гендиректор агентства Вероника Логинова заявила, что примерные сроки окончания слушаний по делу фигуристки — конец сентября — начало октября.