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    РУСАДА не подтвердило информацию о наличии доказательств против Валиевой

    Прочие Допинг Фигурное катание Олимпизм
    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не подтвердило информацию о том, что по делу фигуристки Камилы Валиевой были собраны убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения спортсменкой антидопинговых правил.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Ранее спортивный агент Андрей Митьков в своем телеграм-канале сообщил, что «РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об "отягчающих обстоятельствах", которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)».

    «РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает.

    Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица», — сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе РУСАДА.

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    • Напомним, что во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

    Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

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