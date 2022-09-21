РУСАДА не подтвердило информацию о наличии доказательств против Валиевой

(РУСАДА) не подтвердило информацию о том, что по делу фигуристкибыли собраны убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения спортсменкой антидопинговых правил.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков в своем телеграм-канале сообщил, что «РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об "отягчающих обстоятельствах", которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)».

«РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица», — сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.