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    Губерниев: Давайте все-таки разберемся — был у Валиевой допинг или нет

    Прочие Фигурное катание Олимпизм Допинг
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

    Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

    14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что расследование по делу Валиевой завершено.

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    • «Давайте все-таки разберемся — был допинг или нет. Я еще давно задавал вопрос: "Допинг или проклятые империалисты подсыпали"? Каким образом образовалось запрещенное вещество? Мы никаких объяснений ни от группы Тутберидзе, ни от спортсменки с ее представителями не слышали.

    Сейчас говорить, что наших бьют и что проклятые империалисты оклеветали нашу девочку… Все может быть. Но вместе с тем хотелось бы понять: а что там вообще происходило? Все ж неспроста, как было в мультфильме про Карлсона.

    Пока все молчат, а все остальное — в пользу бедных. Можно заклеймить позором проклятый Запад и чертовых империалистов. Но как по классике: а был ли мальчик — а был ли допинг? Нам пока никто не объяснил. Поэтому мы ждем информации от заинтересованных сторон. Этери Тутберидзе что-то говорила? Нет. Валиева? Нет. Ее представители? Нет. Значит, оклеветали проклятые империалисты. Ничего не было! Подставили и подсыпали — заговор против России.

    Если говорить серьезно, то должны быть какие-то факты с обеих сторон. Пока можно сказать, что от недостатка информации рождаются самые разные слухи. И мы своим молчанием отчасти даем фору тем, которые что-то там пишут», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

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