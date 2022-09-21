Жулин: Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит, положительная

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал информацию о том, что допинг-проба B фигуристкидала положительный результат.

Ранее об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз, ссылаясь на источник в «Самбо-70».

«Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит, положительная.

Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок. Мизерная часть вещества, которое непонятно как попало…

Потеряли девчонку. Такого таланта давно не было… Боюсь, больше никогда и не будет», — сказал Жулин «Чемпионату».

Напомним, что во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что расследование по делу Валиевой завершено.

Гендиректор агентства Вероника Логинова заявила, что примерные сроки окончания слушаний по делу фигуристки — конец сентября — начало октября.