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    • Источник: Допинг-проба B Камилы Валиевой дала положительный результат
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    Жулин: Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит, положительная

    Прочие Допинг Олимпизм Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что допинг-проба B фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Ранее об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз, ссылаясь на источник в «Самбо-70».

    «Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит, положительная.

    Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок. Мизерная часть вещества, которое непонятно как попало…

    Потеряли девчонку. Такого таланта давно не было… Боюсь, больше никогда и не будет», — сказал Жулин «Чемпионату».

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    • Напомним, что во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

    Из-за этого церемония награждения в командном турнире фигуристов, где сборная России с Валиевой в составе завоевала золото, не состоялась во время Игр-2022.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

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    Гендиректор агентства Вероника Логинова заявила, что примерные сроки окончания слушаний по делу фигуристки — конец сентября — начало октября.

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