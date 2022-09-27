Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионкапропустит Гран-при России по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В середине августа Щербаковой сделали операцию на колене. 22 сентября 18-летняя фигуристка сообщила, что приступила к тренировкам, восстановившись после травмы.

В одиночном катании у женщин выступят Камила Валиева, Софья Акатьева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

1-й этап Гран-при России стартует в Москве в конце октября. Серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.