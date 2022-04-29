Чемпионка Европы Самодурова завершила карьеру фигуристки

Чемпионка Европы 2019 годасообщила, что завершила профессиональную карьеру фигуристки.

«Я уже закончила с карьерой. Вы — первый источник, которому я об этом докладываю (улыбается).

Я уже тренирую в штабе Алексея Николаевича (Мишина — прим. ред.), в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать.

Сложно ли было принимать такое решение? Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но… Вообще изи.

Мне нравится тренировать. Есть дети, есть материал, с которым можно работать. Я уже вижу результат.

Тренеры это тоже видят в нашем штабе. Решение приняла около месяца назад. Уже месяц тренирую.

Поговорила с Алексеем Николаевичем. Сказала ему, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан. У меня там родители, семья.

Алексей Николаевич сказал: "Нет". Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение — мне надо оставаться в Петербурге.

Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком», — приводит слова спортсменки Sport24.