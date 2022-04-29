ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира
  • 18:50
    • РФС подготовил три варианта развития футбола в России
  • 14:07
    • Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии
  • 15:54
    • Бывший игрок «Спартака» Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Чемпионка Европы Самодурова завершила карьеру фигуристки

    Прочие Фигурное катание
    Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова сообщила, что завершила профессиональную карьеру фигуристки.

    Софья Самодурова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Софья Самодурова

    «Я уже закончила с карьерой. Вы — первый источник, которому я об этом докладываю (улыбается).

    Я уже тренирую в штабе Алексея Николаевича (Мишина — прим. ред.), в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать.

    Сложно ли было принимать такое решение? Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но… Вообще изи.

    Мне нравится тренировать. Есть дети, есть материал, с которым можно работать. Я уже вижу результат.

    Тренеры это тоже видят в нашем штабе. Решение приняла около месяца назад. Уже месяц тренирую.

    Поговорила с Алексеем Николаевичем. Сказала ему, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан. У меня там родители, семья.

    Алексей Николаевич сказал: "Нет". Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение — мне надо оставаться в Петербурге.

    Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком», — приводит слова спортсменки Sport24.

    Интервью Самодуровой
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Страсбург» обыграет «ПСЖ» с крупным счетом?
  • «Страсбург» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Кто поднимет главный трофей КХЛ?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Севилья» продлит серию побед над «Кадисом»?
  • «Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Унион — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному