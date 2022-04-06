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    Биатлонисты сборной России могут выступить на российско-китайских зимних молодёжных играх

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    Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что основной состав сборной России по биатлону может выступить на российско-китайских зимних молодежных играх. Соревнование пройдёт на олимпийских объектах Пекина в декабре 2022 года.

    Виктор Майгуров
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    Виктор Майгуров

    Предполагается, что российско-китайские зимние игры будут иметь статус молодежных, однако пока неизвестно, какими будут ограничения по возрасту в разных видах спорта. Турнир состоится в городе Цзилинь.

    «Пока с возрастом не очень всё понятно. Всё-таки турнир идёт под названием "молодежные игры", но еще нет понимания, как это будет работать. Вероятно, что по различным видам спорта он будет корректироваться. Мы планируем отправить основную сборную России по биатлону в Китай на эти соревнования, если они будут проходить по возрастным критериям. Поэтому и российские старты мы планируем начать в январе, чтобы спортсмены имели возможность выступить в Китае месяцем ранее», — приводит слова Майгурова РИА Новости Спорт.

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