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    Стал известен список участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Стал известен список участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске на льду «Саранск-Арены». В рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.

    Виктория Синицина / Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина / Никита Кацалапов

    Турнир по прыжкам

    25 марта 2022 года состоится уникальный турнир по прыжкам, в котором примут участие спортсмены-одиночники, а также спортивные пары.

    К участию в турнире приглашены сильнейшие и обладающие самыми сложными техническими элементами в мире фигуристы России. Прыжковый фестиваль пройдет в формате командного зачета. Спортсмены будут разделены на 2 команды, каждая состоящая из мужчин, женщин и спортивных пар, которые поборются за победу в 4 раундах соревнований. Спортсмены покажут сложнейшие элементы ультра-си, которые будут оцениваться по существующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

    Участники:

    Одиночное катание, мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.
    Парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
    Одиночное катание, женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

    Командный турнир

    В турнире принимают участие две команды — Красная машина и Время Первых. Капитаны будут выбраны из действующих спортсменов и участников Кубка, их имена станут известны позже. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по олимпийской системе подсчета баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

    26 марта в 17:45 — Короткая программа / Ритмический танец
    27 марта в 17:15 — Произвольная программа / Произвольный танец

    Участники:

    Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин
    Одиночное катание, мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.
    Парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
    Одиночное катание, женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

    В качестве ведущих и группы поддержки обеих команд будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Максим Траньков и Алексей Ягудин.

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