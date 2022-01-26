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    Бабиков выиграл серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Арбере (Германия).

    Антон Бабиков стал вторым в индивидуальной гонке
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    Антон Бабиков стал вторым в индивидуальной гонке

    Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес, опередивший Бабикова на 11,6 секунды.

    Третье место занял немец Маттиас Дорфер.

    Чемпионат Европы по биатлону (Арбер, Германия)

    Мужчины. Индивидуальная гонка

    1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 51.32,1 (0)

    2. Антон Бабиков (Россия) — 11,6 (0 штрафных кругов)

    3. Маттиас Дорфер (Германия) — 1.08,9 (0)

    4. Оскар Ломбардо (Франция) — 1.36,8 (0)

    5. Филипп Хорн (Германия) — 2.02,3 (3)

    6. Тарас Лесюк (Украина) — 2.10,0 (1)

    7. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) — 2.18,2 (3)

    8. Патрик Браунхофер (Италия) — 2.39,4 (2)

    9. Никита Поршнев (Россия) — 2.41,5 (2)...

    11. Александр Поварницын (Россия) — 3.06,7 (3)

    12. Василий Томшин (Россия) — 3.11,6 (3)...

    14. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — 3.25,2 (5)...

    29. Петр Пащенко (Россия) — 4.50,2 (4)...

    44. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 6.17,8 (7)...

    65. Йоханнес Дале (Норвегия) — 8.25,5 (7)

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