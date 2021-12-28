Кондратюк: Ехал дорожку и понимал, что, скорее всего, я с медалью

Фигуристпризнался, что до сих пор не может поверить в свою победу на чемпионате России-2022.

На прошедшем в Санкт-Петербурге на прошлой неделе турнире 18-летний ученик Светланы Соколовской обошел трехкратного чемпиона страны Михаила Коляду, который довольствовался серебряной медалью.

По итогам ЧР Кондратюк был включен в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллинне.

«Первое, что я могу сказать — я все это еще не осознал, что выиграл. Когда я сюда ехал, я в это не верил и до сих пор не до конца верю

В короткой программе, за исключением каскада, который должен быть 4-3, все хорошо. Остальные прыжки были сделаны нормально, вращения, дорожки — все четвертый уровень.

К сожалению, выезд с сальхова получился не самый удачный, можно было попробовать, но я решил уверенно сделать двойной на плюсы и поехать дальше.

В произвольной тоже каскад в конце был очень "хороший", феерический такой, ха-ха. Но в целом я доволен именно произвольной программой, потому что получилось откатать, если не на максимум эмоций, то близко к этому.

По моим личным ощущениям, ЧР является самым эмоциональным среди стартов, где я выступал с этой программой. Я не умер к концу проката и отдал все, что у меня было.

Все сошлось. Во-первых, были хорошие физические кондиции. Когда я лежал в номере перед произвольной, решил для себя: как бы я ни проехал по прыжкам, я доеду эту программу, как никогда не доезжал. А тут еще и все элементы удались. Естественно, это накладывает отпечаток.

Ехал дорожку и понимал, что, скорее всего, я с медалью. Чемпионат России — это то место и то время, когда я должен сделать лучший прокат среди тех, что были», — сказал Кондратюк Sport24.