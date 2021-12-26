Волейболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» в финале Кубка России

«Зенит-Казань» Фото: globallookpress.com
Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась разгромной победой «Зенита» в трех сетах со счетом 25:18, 25:19, 25:23.
В полуфинале клуб из Татарстана победил новосибирский «Локомотив» (3:0), а «Динамо» выиграло у санкт-петербургского «Зенита» (3:1).
Все матчи прошли в рамках Финала четырех розыгрыша Кубка России памяти Константина Ревы.
Благодаря этой победе казанцы стали обладателями Кубка России-2021, выиграв трофей в десятый раз.
Это первый трофей Алексея Вербова на посту главного тренера казанского «Зенита». В последний раз команда выигрывала Кубок в 2019 году.
ДЕСЯЯЯЯЯТЫЫЫЙ СЮЮДААА!!!— Зенит-Казань⚡️ (@volleyzenit) December 26, 2021
Возвращаем Кубок России в Казань! #ЗенитКазань #5ZEN pic.twitter.com/9mHsd08lFr