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    Волейболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» в финале Кубка России

    Прочие Волейбол
    Казанский «Зенит» победил московское «Динамо» в финальном матче Кубка России по волейболу.

    «Зенит-Казань»
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    «Зенит-Казань»

    Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась разгромной победой «Зенита» в трех сетах со счетом 25:18, 25:19, 25:23.

    В полуфинале клуб из Татарстана победил новосибирский «Локомотив» (3:0), а «Динамо» выиграло у санкт-петербургского «Зенита» (3:1).

    Все матчи прошли в рамках Финала четырех розыгрыша Кубка России памяти Константина Ревы.

    Благодаря этой победе казанцы стали обладателями Кубка России-2021, выиграв трофей в десятый раз.

    Это первый трофей Алексея Вербова на посту главного тренера казанского «Зенита». В последний раз команда выигрывала Кубок в 2019 году.

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