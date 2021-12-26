Волейболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» в финале Кубка России

Казанскийпобедил московскоев финальном матче Кубка России по волейболу.

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась разгромной победой «Зенита» в трех сетах со счетом 25:18, 25:19, 25:23.

В полуфинале клуб из Татарстана победил новосибирский «Локомотив» (3:0), а «Динамо» выиграло у санкт-петербургского «Зенита» (3:1).

Все матчи прошли в рамках Финала четырех розыгрыша Кубка России памяти Константина Ревы.

Благодаря этой победе казанцы стали обладателями Кубка России-2021, выиграв трофей в десятый раз.

Это первый трофей Алексея Вербова на посту главного тренера казанского «Зенита». В последний раз команда выигрывала Кубок в 2019 году.