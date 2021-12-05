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    Хоанцев: Латыпов при хорошей стрельбе мог бы не только быть в призах, но и выиграть

    Прочие Биатлон
    Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что Эдуард Латыпов мог побеждать в пасьюте на этапе Кубка мира в Швеции.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Латыпов занял 11-е место (3 промаха), показав лучший результат среди россиян. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, допустивший 4 промаха — больше всех из топ-10.

    «В целом эта гонка была эмоционально напряженной по своей скорости и скорострельности. Спортсменам не так просто проводить такие гонки.

    В какой-то степени здесь должно сопутствовать везение. Но наши ребята сегодня не справились со стрельбой, кто-то на каждом рубеже допустил промахи.

    Швед Самуэльссон сейчас превосходит всех по скорости. Он быстро бежит и быстро стреляет, плюс позволяет делать себе промахи. Это в лучшие времена позволял себе делать Йоханнес Бе.

    Сейчас, как я понимаю, состояние Самуэльссона примерно такое же. Посмотрим, как долго оно продержится. Это покажут последующие соревнования.

    По новобранцам сборной России Томшину и Поварницыну — они должны "бежать" и "стрелять". Да, не получилось сейчас. Но это опыт, и он должен им помочь. У них есть возможность реабилитировать себя.

    Я думаю, что хорошо должны были сегодня выступить Латыпов и Логинов. Но надо было точнее стрелять.

    Латыпов при хорошей стрельбе мог бы не только быть в призах, но и выиграть. Надо было стрелять идеально», — сказал Хованцев «Матч ТВ».

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