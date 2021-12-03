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    Россиянка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

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    Россиянка Анастасия Шевченко стала победительницей женского спринта на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

    Анастасия Шевченко
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    Анастасия Шевченко

    Российская биатлонистка не допустила ни одного промаха на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами, победив с преимуществом в 1,2 секунды от ближайшего преследователя.

    Второй финишировала норвежка Каролин Эрдаль, а замкнула тройку лучших француженка Паула Боте.

    Что касается остальных россиянок, то Екатерина Носкова замкнула топ-6, Анастасия Гореева заняла 24-е место, Евгения Буртасова — 25-е, а Наталья Гербулова стала 39-й.

    Биатлон. Кубок IBU
    Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.30,2 (0 промахов)
    2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 1,2 (0)
    3. Паула Боте (Франция) — 4,3 (0)
    4. Сара Андерссон (Швеция) — 33,7 (0)
    5. Лу Жанмонно (Франция) — 38,2 (0)
    6. Екатерина Носкова (Россия) — 44,3 (1)
    24. Анастасия Гореева (Россия) — 1,33,8 (3)
    25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.36,5 (1)
    39. Наталья Гербулова (Россия) — 2.11,5 (3)

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