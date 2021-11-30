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    Участники финала Гран-при по фигурному катанию будут жить в «пузыре»

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Осаке (Японии) в ранее запланированные даты — с 9 по 12 декабря, сообщает Yomiuri.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    Для этого организаторам соревнований придется ввести ограничения для участников.

    С 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19.

    Финал Гран-при пройдет в формате «пузыря».

    «Мы продолжаем подготовку к соревнованиям с учетом последних указаний правительства по борьбе с пандемией», — отметили в федерации фигурного катания Японии.

    Ограничения затронут всех спортсменов, в том числе и японских фигуристов.

    Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию могут отменить из-за омикрон-штамма COVID-19.

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