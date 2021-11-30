Участники финала Гран-при по фигурному катанию будут жить в «пузыре»

Елизавета Туктамышева Фото: globallookpress.com
Для этого организаторам соревнований придется ввести ограничения для участников.
С 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире
Финал Гран-при пройдет в формате «пузыря».
«Мы продолжаем подготовку к соревнованиям с учетом последних указаний правительства по борьбе с пандемией», — отметили в федерации фигурного катания Японии.
Ограничения затронут всех спортсменов, в том числе и японских фигуристов.
Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию могут отменить из-за омикрон-штамма COVID-19.