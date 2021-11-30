Участники финала Гран-при по фигурному катанию будут жить в «пузыре»

по фигурному катанию пройдет в Осаке (Японии) в ранее запланированные даты — с 9 по 12 декабря, сообщает Yomiuri.

Для этого организаторам соревнований придется ввести ограничения для участников.

С 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19 .

Финал Гран-при пройдет в формате «пузыря».

«Мы продолжаем подготовку к соревнованиям с учетом последних указаний правительства по борьбе с пандемией», — отметили в федерации фигурного катания Японии.

Ограничения затронут всех спортсменов, в том числе и японских фигуристов.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию могут отменить из-за омикрон-штамма COVID-19.