Финал Гран-при по фигурному катанию могут отменить из-за омикрон-штамма COVID-19

Решение о проведениив японской Осаке примут в течение двух дней, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники в национальных федерациях ряда стран.

Ранее стало известно, с 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19.

«Это временные, исключительные меры, которые мы принимаем в целях безопасности, пока не появится более четкая информация о новом варианте вируса», — цитирует премьер-министра Японии Фумио Кисиду Reuters.

Власти страны еще не уведомляли Федерацию фигурного катания Японии о решении относительно Финала Гран-при. Вопрос о его проведении становится открытым.

«На данный момент мы не можем ответить на этот вопрос», — заявили в Федерации фигурного катания Японии.

Турнир должен пройти с 9 по 12 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что сборная России планирует прибыть в Японию 6 декабря.