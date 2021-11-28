Самуэльссон выиграл спринт на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Логинов — 10-й

Шведстал победителем в спринте на 10 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Шведский биатлонист не допустил ни одного промаха и финишировал за 22 минуты 35,5 секунды.

Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+11,8), а третье — его соотечественник Йоханнес Бе (+12,2).

Из российских биатлонистов лучшим стал Александр Логинов, который занял 10-ю позицию.

Отметим, что россиянин Евгений Гараничев опоздал на старт гонки , так как забыл палки в вакс-кабине. Он ждал, когда ему передадут инвентарь, и стартовал с опозданием на 35 секунд.

По итогам гонки Гараничев с тремя промахами финишировал 113-м из 117 участников. Он проиграл Самуэльссону почти 4 минуты.

Кубок мира по биатлону. 1-й этап

Мужчины. Спринт

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.33,5 (0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 11,8 (0)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) — 12,2 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) — 23,2 (1)

5. Симон Дестье (Франция) — 23,8 (0)

6. Филипп Наврат (Германия) — 27,5 (0)

7. Фабьен Клод (Франция) — 27,5 (1)

8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 37,6 (0)

9. Филип Андерсен (Норвегия) — 49,1 (0)

10. Александр Логинов (Россия) — 53,4 (0)

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.04,8 (1)...

23. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.20,1 (1)...

43. Карим Халили (Россия) — 1.49,8 (1)...

78. Матвей Елисеев (Россия) — 2.51,9 (1)...

113. Евгений Гараничев (Россия) — 3.55,5 (3)