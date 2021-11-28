Самуэльссон выиграл спринт на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Логинов — 10-й

Шведский биатлонист не допустил ни одного промаха и финишировал за 22 минуты 35,5 секунды.
Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+11,8), а третье — его соотечественник Йоханнес Бе (+12,2).
Из российских биатлонистов лучшим стал Александр Логинов, который занял 10-ю позицию.
Отметим, что россиянин Евгений Гараничев опоздал на старт гонки , так как забыл палки в вакс-кабине. Он ждал, когда ему передадут инвентарь, и стартовал с опозданием на 35 секунд.
По итогам гонки Гараничев с тремя промахами финишировал 113-м из 117 участников. Он проиграл Самуэльссону почти 4 минуты.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап
Мужчины. Спринт
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.33,5 (0)
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 11,8 (0)
3. Йоханнес Бо (Норвегия) — 12,2 (0)
4. Эмильен Жаклен (Франция) — 23,2 (1)
5. Симон Дестье (Франция) — 23,8 (0)
6. Филипп Наврат (Германия) — 27,5 (0)
7. Фабьен Клод (Франция) — 27,5 (1)
8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 37,6 (0)
9. Филип Андерсен (Норвегия) — 49,1 (0)
10. Александр Логинов (Россия) — 53,4 (0)
11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.04,8 (1)...
23. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.20,1 (1)...
43. Карим Халили (Россия) — 1.49,8 (1)...
78. Матвей Елисеев (Россия) — 2.51,9 (1)...
113. Евгений Гараничев (Россия) — 3.55,5 (3)