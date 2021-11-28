ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Краснодар»Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом
  • 19:04
    • Гол и пас Гюндогана принесли «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
  • 18:50
    • Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с ЦСКА
  • 18:30
    • «Динамо» вырвало победу у «Рубина» в Казани
  • 17:27
    • Левандовски — лучший игрок года по версии IFFHS
  • 16:22
    • Матч «Бернли» — «Тоттенхэм» перенесен из-за непогоды
    Все новости спорта

    Самуэльссон выиграл спринт на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Логинов — 10-й

    Прочие Биатлон
    Швед Себастьян Самуэльссон стал победителем в спринте на 10 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

    Себастьян Самуэльссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Самуэльссон

    Шведский биатлонист не допустил ни одного промаха и финишировал за 22 минуты 35,5 секунды.

    Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+11,8), а третье — его соотечественник Йоханнес Бе (+12,2).

    Из российских биатлонистов лучшим стал Александр Логинов, который занял 10-ю позицию.

    Отметим, что россиянин Евгений Гараничев опоздал на старт гонки , так как забыл палки в вакс-кабине. Он ждал, когда ему передадут инвентарь, и стартовал с опозданием на 35 секунд.

    По итогам гонки Гараничев с тремя промахами финишировал 113-м из 117 участников. Он проиграл Самуэльссону почти 4 минуты.

    Кубок мира по биатлону. 1-й этап
    Мужчины. Спринт

    1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.33,5 (0)
    2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 11,8 (0)
    3. Йоханнес Бо (Норвегия) — 12,2 (0)
    4. Эмильен Жаклен (Франция) — 23,2 (1)
    5. Симон Дестье (Франция) — 23,8 (0)
    6. Филипп Наврат (Германия) — 27,5 (0)
    7. Фабьен Клод (Франция) — 27,5 (1)
    8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 37,6 (0)
    9. Филип Андерсен (Норвегия) — 49,1 (0)
    10. Александр Логинов (Россия) — 53,4 (0)
    11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.04,8 (1)...
    23. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.20,1 (1)...
    43. Карим Халили (Россия) — 1.49,8 (1)...
    78. Матвей Елисеев (Россия) — 2.51,9 (1)...
    113. Евгений Гараничев (Россия) — 3.55,5 (3)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» выиграет у ЦСКА с крупным счетом?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Челси» выиграет у «МЮ» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Удержится ли «Наполи» на вершине?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному