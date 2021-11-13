Мишина и Галлямов выиграли Гран-при Японии, Тарасова и Морозов — вторые

Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольной программе, получив за свое выступление 148,88 балла.
Второе место заняла еще одна российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара.
Позже в субботу с произвольными программами выступят девушки и мужчины.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап. Гран-при Японии (NHK Trophy). Токио, Япония
Пары
Произвольная программа
4-й этап. Гран-при Японии (NHK Trophy). Токио, Япония
Пары
Произвольная программа
3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 135,44
4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 132,04
5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 125,08
6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 111,01
7. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 107,26
Итоговое положение
3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 209,42
4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 202,79
5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 190,03
6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 167,98
7. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 161,89