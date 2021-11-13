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    Мишина и Галлямов выиграли Гран-при Японии, Тарасова и Морозов — вторые

    Прочие Фигурное катание
    Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями Гран-при Японии по фигурному катанию.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольной программе, получив за свое выступление 148,88 балла.

    Второе место заняла еще одна российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

    Позже в субботу с произвольными программами выступят девушки и мужчины.

    Гран-при по фигурному катанию

    4-й этап. Гран-при Японии (NHK Trophy). Токио, Япония

    Пары

    Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 148,88

    2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 137,49

    3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 135,44

    4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 132,04

    5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 125,08

    6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 111,01

    7. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 107,26

    Итоговое положение

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 227,28

    2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 213,27

    3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 209,42

    4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 202,79

    5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 190,03

    6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 167,98

    7. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 161,89

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