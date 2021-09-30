Миронова и Нигматуллина выступят в Кубке мира по биатлону

попадут на Кубок мира сезона 2021/22 напрямую.

Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Сегодня мы еще раз послушали мнение старших тренеров, и в итоге правление СБР несколько скорректировало рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени.

Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 прошлогоднего мирового рейтинга — это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Три спортсменки отберутся по решению тренеров и еще одна — по результатам контрольных тренировок.

Также, прислушавшись к мнению старшего тренера, правление согласилось с тем, чтобы четырех участниц Кубка IBU выбрать тренерским решением, а еще двоих — по контрольным тренировкам. Напомню, что тренерский совет проголосовал за схему "2+4". Эту корректировку я считаю важной, во-первых, потому что коллегиальное мнение тренеров, которые работали с командой с мая, более объективно, чем результаты пары отдельных стартов. А, во-вторых, уже сегодня нам нужно думать о будущем, о следующем олимпийском цикле.

История показывает, что на отборочных соревнованиях опытный спортсмен, как правило, обыгрывает молодежь за счет более точной подводки, но совсем не факт, что его результаты потом пойдут вверх», — приводит слова Майгурова официальный сайт СБР.