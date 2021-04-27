Тарасова и Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Тутберидзе и Транькова

Выступающие в парном катаниив олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров

Фигуристы будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Морозов — «Самбо-70», сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов, которые тренируются у Транькова, рассматривают вариант с переходом в группу Тутберидзе