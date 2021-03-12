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    Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, россиянки не попали в двадцатку

    Прочие Биатлон
    Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

    Тирил Экхофф
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    Тирил Экхофф

    Второй финишировала немка Дениз Херрманн, проигравшая лидеру шесть секунд.

    Замкнула тройку призерок итальянка Доротея Вирер с отставанием в десять с половиной секунды.

    Лучшая из россиянок Татьяна Акимова стала лишь 25-й (1 промах, +1:20,4). Куклина 42-я (1 промах, +1:34,3), Миронова 52-я (3 промаха, +1:48,6), Кайшева 57-я (4 промаха, +1:57,8), Павлова 64-я (3 промаха, +2,09,3), Казакевич 80-я (4 промаха, +2:34,8). П

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.11,1 (1 промах)
    2. Дениз Херрман (Германия) — +6,1 (0)
    3. Доротея Вирер (Италия) — +10,5 (0)…
    25. Татьяна Акимова — +1.20,4 (1)…
    42. Лариса Куклина — +1.34,3 (1)…
    52. Светлана Миронова — +1.48,6 (3)…
    58. Ульяна Кайшева — +1.57,8 (4)…
    65. Евгения Павлова — +2.09,3 (3)…
    81. Ирина Казакевич (все — Россия) — +2.34,8 (4).

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