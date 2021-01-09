Легрейд — победитель гонки преследования в Оберхофе

Норвежецстал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Несмотря на два промаха, Легрейд сумел подняться с третьей позиции на первую.

Второе место занял Йоханнес Дале, стартовавший пятым. Со второго на третье место опустился Тарьей Бе.

Йоханнес Бе, ушедший со старта первым, допустил семь промахов и финишировал лишь восьмым.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, ставший 16-м. Вслед за ним финишировал Антон Логинов.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 36.01,8 (2).

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 15,6 (2).

3. Тарьей Бе (Норвегия) — + 25,4 (3).

16. Матвей Елисеев (Россия) — + 1.18,7 (3)

17. Александр Логинов (Россия) — + 1. 20,3 (2).