Трусова: На данный момент из четверных могу прыгать только лутц

Фигуристкапризналась, что осталась довольна своим прокатом произвольной программы на чемпионате России в Челябинске, где она стала третьей.

Спортсменка исполнила сольный четверной лутц, четверной лутц в связке с тройным тулупом, два двойных акселя, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной флип-тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

«Можно уже подумать, что Новый год через несколько дней. Мы очень много работали. Тяжелее после неудачного старта выходить и стараться все сделать. На этот день я довольна.

На данный момент могу только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц.

Я довольна, сделала все, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна», — сказала Трусова ТАСС.

За исполнение произвольной программы фигуристка получила 170,61 балла, суммарно за обе программы набрав 246,37 балла и заняв третье место. 0