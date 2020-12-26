ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй»
  • 22:20
    • «Арсенал» победил в лондонском дерби
  • 21:17
    • «Авангард» подписал контракт с Ковальчуком
  • 18:23
    • «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 17:29
    • «Лестер» ушел от поражения в матче с «МЮ»
  • 17:14
    • Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар
    Все новости спорта

    Трусова: На данный момент из четверных могу прыгать только лутц

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Александра Трусова призналась, что осталась довольна своим прокатом произвольной программы на чемпионате России в Челябинске, где она стала третьей.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    Спортсменка исполнила сольный четверной лутц, четверной лутц в связке с тройным тулупом, два двойных акселя, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной флип-тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

    «Можно уже подумать, что Новый год через несколько дней. Мы очень много работали. Тяжелее после неудачного старта выходить и стараться все сделать. На этот день я довольна.

    На данный момент могу только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц.

    Я довольна, сделала все, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна», — сказала Трусова ТАСС.

    За исполнение произвольной программы фигуристка получила 170,61 балла, суммарно за обе программы набрав 246,37 балла и заняв третье место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова выиграет с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Шпоры» начнут без увертюр
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Спортинг» дожмет оппонента во втором тайме
  • «Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Белененсеш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Гойаньенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон