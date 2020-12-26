Павлюченко: Бронза ЧР — лучший подарок на день рождения

Российская фигуристка, выступающая в паре с, прокомментировала выступление на чемпионате России в Челябинске.

Пара по итогам двух программ заняла третье место.

«31 декабря мне исполнится 18 лет. Я довольна. Меня все спрашивают: "Даша, что тебе подарить?".

Я отвечаю: "То, что мне нужно, я могу подарить себе только сама". Эта медаль — самый лучший подарок», — сказала Павлюченко «Р-Спорту».

«Да, были помарки, не такие серьезные, как раньше, но было мало времени на подготовку.

Но мы показали целостность истории программы, постарались передать музыку. Это самое главное», — добавил Ходыкин.

Напомним, золото в парном катании завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. 0