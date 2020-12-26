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    Павлюченко: Бронза ЧР — лучший подарок на день рождения

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, прокомментировала выступление на чемпионате России в Челябинске.

    Дарья Павлюченко
    Дарья Павлюченко

    Пара по итогам двух программ заняла третье место.

    «31 декабря мне исполнится 18 лет. Я довольна. Меня все спрашивают: "Даша, что тебе подарить?".

    Я отвечаю: "То, что мне нужно, я могу подарить себе только сама". Эта медаль — самый лучший подарок», — сказала Павлюченко «Р-Спорту».

    «Да, были помарки, не такие серьезные, как раньше, но было мало времени на подготовку.

    Но мы показали целостность истории программы, постарались передать музыку. Это самое главное», — добавил Ходыкин.

    Напомним, золото в парном катании завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. 0

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