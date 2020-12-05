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    Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    На втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти, состоялась мужская гонка преследования.

    Себастьян Самуэльссон
    Себастьян Самуэльссон

    Победу в гонке одержал швед Себастьян Самуэльссон. Второе место в активе у француза Фабьена Клода, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бе.

    Среди россиян лучший результат показал Эдуард Латыпов, который занял 21-е место.

    Кубок мира. Гонка преследования 12,5 км

    1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32.26,7 (1 шт. круг)

    2. Фабьен Клод (Франция) — отставание 15,8 (3)

    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,5 (3)

    4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23,9 (1)

    5. Бенедикт Долль (Германия) — 27,9 (2)

    6. Яков Фак (Словения) — 37,3 (1)...

    21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.43,4 (2)...

    24. Александр Логинов (Россия) — 1.49,3 (4)...

    28. Матвей Елисеев (Россия) — 2.06,7 (3)...

    52. Антон Бабиков (Россия) — 4.32,1 (6). 0

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