Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

На втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти, состоялась мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал швед Себастьян Самуэльссон. Второе место в активе у француза Фабьена Клода, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бе.

Среди россиян лучший результат показал Эдуард Латыпов, который занял 21-е место.

Кубок мира. Гонка преследования 12,5 км

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32.26,7 (1 шт. круг)

2. Фабьен Клод (Франция) — отставание 15,8 (3)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,5 (3)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23,9 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 27,9 (2)

6. Яков Фак (Словения) — 37,3 (1)...

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.43,4 (2)...

24. Александр Логинов (Россия) — 1.49,3 (4)...

28. Матвей Елисеев (Россия) — 2.06,7 (3)...

52. Антон Бабиков (Россия) — 4.32,1 (6). 0