Авербух раскрыл детали конфликта Тутберидзе и Плющенко

Хореограф-постановщиквспомнил о конфликте двух тренеров —– после объявленияо приостановке карьеры

«Мы же понимаем, что идет много подводных течений. Помните о том конфликте в декабре между Плющенко и Тутберидзе после объявления Загитовой? Тогда главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает ее спортсменов.

Может, она уже тогда била набат и кричала всем нам: "Я чувствую, что моих спортсменов уводят"? И просила обратить внимание.

Женя со своей позиции все правильно делает, развивает свою академию. В данном случае есть отличное выражение: "Не можешь противостоять движению — возглавь его"... Но и Этери правильно сказала — пока все хотят медалей, они готовы на все подписаться. А когда получают — ситуация меняется», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс». 0