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    Авербух раскрыл детали конфликта Тутберидзе и Плющенко

    Прочие Фигурное катание
    Хореограф-постановщик Илья Авербух вспомнил о конфликте двух тренеров — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко – после объявления Алины Загитовой о приостановке карьеры

    Илья Авербух
    Илья Авербух

    «Мы же понимаем, что идет много подводных течений. Помните о том конфликте в декабре между Плющенко и Тутберидзе после объявления Загитовой? Тогда главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает ее спортсменов.

    Может, она уже тогда била набат и кричала всем нам: "Я чувствую, что моих спортсменов уводят"? И просила обратить внимание.

    Женя со своей позиции все правильно делает, развивает свою академию. В данном случае есть отличное выражение: "Не можешь противостоять движению — возглавь его"... Но и Этери правильно сказала — пока все хотят медалей, они готовы на все подписаться. А когда получают — ситуация меняется», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс». 0

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