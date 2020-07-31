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    Тутберидзе: Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду

    Прочие Фигурное катание
    Тренер Этери Тутберидзе высказалась о переходах своих учеников в академию фигурного катания Евгения Плющенко.

    Этери Тутберидзе
    Этери Тутберидзе

    Ранее к Плющенко перешли Александра Трусова, сестры Алена и Вероника Жилина, Арина Парсегова и Алена Косторная.

    «Да, Плющенко выходит с моими спортсменами на Олимпиаду, хотя он не успел гарантировать себе это изначально.

    Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.

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    • Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — цитирует Тутберидзе ТАСС. 0

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