Тутберидзе: Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду

Тренервысказалась о переходах своих учеников в академию фигурного катания

Ранее к Плющенко перешли Александра Трусова, сестры Алена и Вероника Жилина, Арина Парсегова и Алена Косторная.

«Да, Плющенко выходит с моими спортсменами на Олимпиаду, хотя он не успел гарантировать себе это изначально.

Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.

Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — цитирует Тутберидзе ТАСС. 0