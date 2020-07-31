Тутберидзе: Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду

Этери Тутберидзе
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Ранее к Плющенко перешли Александра Трусова, сестры Алена и Вероника Жилина, Арина Парсегова и Алена Косторная.
«Да, Плющенко выходит с моими спортсменами на Олимпиаду, хотя он не успел гарантировать себе это изначально.
Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.
Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — цитирует Тутберидзе ТАСС. 0