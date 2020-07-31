Плющенко: Косторная захотела перейти в мою группу две недели назад

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал переход чемпионки Европы 2020 годав его школу.

«Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в "Ангелах Плющенко" под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно.

Я не могу сказать, что ее не устраивало, и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду.

Каких-то конкретных пожеланий у нее не было — она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя — у меня есть возможность это делать и я не скупердяй», — приводит слова Плющенко ТАСС. 0