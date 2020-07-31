ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
  • 20:02
    • Юран связывает свой уход из «Химок» с решением «Спартака»
  • 16:53
    • Известно расписание первых шести туров РПЛ
  • 22:41
    • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • 22:29
    • Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
  • 21:18
    • ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс»
    Все новости спорта

    Плющенко: Косторная захотела перейти в мою группу две недели назад

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной в его школу.

    Евгений Плющенко
    Евгений Плющенко

    «Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в "Ангелах Плющенко" под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно.

    Я не могу сказать, что ее не устраивало, и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду.

  • Чемпионка Европы по фигурному катанию покинула группу Этери Тутберидзе
  • Читайте по теме

    • Каких-то конкретных пожеланий у нее не было — она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя — у меня есть возможность это делать и я не скупердяй», — приводит слова Плющенко ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «ПСЖ» — «Лион»
  • 2.07
  • Сегодня в 22:10
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» — «Лион»: Завоюет ли Париж Кубок лиги?
  • «ПСЖ» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Динамо» и «Витебск» в Бресте много не забьют
  • «Динамо» Брест — «Витебск». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Рома» помучает «Ювентус»
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 22:10
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон