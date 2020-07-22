Тарасова: Медведева находится в хорошей форме, работает с большим желанием

Заслуженный тренер Россиирассказала о работе с фигуристкой

Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер сообщил, что Тарасова работает с Медведевой над короткой программой спортсменки, которую поставил канадский хореограф Джеффри Баттл.

В период закрытия границ, связанных с пандемией коронавируса, Медведева тренируется в московском ЦСКА под контролем тренера армейского клуба Елены Буяновой.

«Женя полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием, как всегда, наверное, потому что я с ней никогда не работала.

А сейчас помогаю, как могу. Стараемся», — сказала Тарасова «Р-Спорт». 0