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    Тарасова: Медведева находится в хорошей форме, работает с большим желанием

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о работе с фигуристкой Евгенией Медведевой.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер сообщил, что Тарасова работает с Медведевой над короткой программой спортсменки, которую поставил канадский хореограф Джеффри Баттл.

    В период закрытия границ, связанных с пандемией коронавируса, Медведева тренируется в московском ЦСКА под контролем тренера армейского клуба Елены Буяновой.

    «Женя полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием, как всегда, наверное, потому что я с ней никогда не работала.

    А сейчас помогаю, как могу. Стараемся», — сказала Тарасова «Р-Спорт». 0

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