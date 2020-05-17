Замглавы РУСАДА о Логинове: Извиняться — не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдет

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)поделилась мнением о критике в адресиз-за его допингового прошлого.

Напомним, что в 2013 году Логинов был дисквалифицирован на два года за применение допинга — эритропоэтина.

Александр заявил, что запрещенные вещества могли попасть в организм в составе лекарства от простатита, но специалисты заявили, что ЭПО — это не таблетки, а инъекции. Других объяснений от Логинова и его тренера Касперовича не последовало.

«Мне Логинова очень жалко. Формально он сейчас ни в чем не виноват. Он соревновался, сильно нарушил правила, отбыл дисквалификацию и имеет право выступать.

Но вот приведу пример — ты обманул жену. Она теперь ждет, что ты что-то скажешь про это. Мол, извини, я не подумал. А ты молча ходишь. И, наверное, это не способствует хорошим отношения в семье.

И вот второй пример про норвежку, которая там губы покрасила стероидами. Забываю ее фамилию постоянно (лыжница Тереза Йохауг — Livesport.ru).

Какому хейтерству она подверглась внутри страны! Еще сильнее, чем Логинов. Ей там в соцсетях писали: "Да чтоб ты исчезла". И все в таком духе.

Я поражаюсь, почему люди такие злые? Они что, какие-то ущербные? Но и это при том, что когда она попалась, она вместе с тренером и врачом сели в главном информагентстве и дали пресс-конференцию, публично извинились.

Это вообще не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдет. У нас прикинутся гусеницей, которая замирает и в веточку превращается.

У нас я знаю только одного парня — это был грузин, он играл в регби-7, был дисквалифицирован за анаболический стероид.

Он сам подошел ко мне на одном мероприятии и сказал: "Маргарита, если бы вы знали, как я раскаиваюсь, как мне стыдно. Я подвел команду, я дурак".

Больше я у нас не знаю людей, которые бы сказали, что они неправы. Почему они слабые такие, трусы?

Мне Логинова из-за этого жаль, он классный спортсмен. Но если у него такая психологическая слабость... Тут уже чем больше времени проходит, тем страннее будет выглядеть, если он извинится.

Но, наверное, это все-таки не так легко. Но я убеждена, что сознаться — это сила, а не слабость», — рассказала Пахноцкая в эфире youtube-канала МИТЬКoff. 0