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    Драчев — о допинге Логинова: Врачи могли сказать, что колют ему аскорбинку

    Прочие Биатлон Допинг
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о критике в адрес Александра Логинова из-за допингового скандала.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Напомним, что в 2013 году Логинов был дисквалифицирован на два года за применение допинга — эритропоэтина.

    Александр заявил, что запрещенные вещества могли попасть в организм в составе лекарства от простатита, но специалисты заявили, что ЭПО — это не таблетки, а инъекции. Других объяснений от Логинова и его тренера Касперовича не последовало.

    «Прошлые допинг-скандалы? Раньше у нас не существовало в законодательстве действий против тренеров и врачей. Теперь это есть. Но пока нецелесообразно этим заниматься, какой смысл уходить в это.

    Допинг у Логинова? В тот момент я занимался совсем другими делами. Может, Логинов и прав. Кабуков говорит — Саше надо пойти и признаться.

    А в чем признаться? Может, что-то было, может, не было. Но каким-то образом оно там оказалось. Логинов говорит — я не знаю. Это ведь тоже ответ!

    Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются. Вот были у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки и все. Или еще что-нибудь такое.

    Логинов мог и не знать про это. Ну не с губной помадой же попало, как у некоторых бывает (за допинг в губной помаде дисквалифицировали норвежскую лыжницу Терезу Йохауг — Livesport.ru», — рассказал Драчев «Спорт-Экспрессу». 0

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