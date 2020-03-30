ЧМ по легкой атлетике перенесен на 2022 год

перенесен с 2021 на 2022 год в связи с переносом летних, сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«Мы поддерживаем новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в 2021 году, объявленные сегодня японскими организаторами и МОК. Это даст нашим спортсменам время, необходимое для того, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям.

Все должны быть гибкими и идти на компромисс, и с этой целью мы сейчас работаем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне по поводу новых дат проведения нашего чемпионата в 2022 году», — говорится в заявлении организации. 0