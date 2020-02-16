Биркеланд выиграл гонку седьмого этапа Кубка IBU

Норвежский биатлонистстал победителем в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU. Мероприятие проводилось в Мартелло, Италия.

Норвежец финишировал за 33 минуты 22,4 секунды. Вторым оказался немецкий спортсмен Эрик Лессер, который отстал от лидера на 0,5 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один немецкий биатлонист Лукас Фрачер, завершивший гонку с отставанием от лидера в 31,7 секунды.

Из россиян лучшим оказался Карим Халили, который финишировал лишь девятым. Он допустил пять промахов и отстал от норвежца на 1 минуту и 19,8 секунды.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло (Италия).

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 33.22,4 (2 промаха)

2. Эрик Лессер (Германия) — +0,5 (2)

3. Лукас Фрачер (Германия) — +31,7 (1)

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9. Саид Халили (Россия) — +1.19,8 (5)

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14. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.34,1 (2)

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19. Василий Томшин (Россия) — +2.19,1 (5)

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21. Семен Сучилов (Россия) — +2.44,2 (5)

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23. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.52,5 (3)

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32. Алексей Слепов (Россия) — +3.36,5 (8). 0