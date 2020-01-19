Кубок мира по биатлону: Логинов стал десятым в гонке преследования

В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге прошла гонка преследования среди мужчин.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял десятое место. По ходу гонки Логинов допустил два промаха.

Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.26,8 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,6 (1)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +46,0 (1)...

10. Александр Логинов (Россия) — 1.08,7 (2)...

22. Евгений Гараничев (Россия) — 2.30,8 (0)

23. Матвей Елисеев (Россия) — 2.33,5 (4)...

38. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.16,6 (4) 0