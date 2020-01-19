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    Кубок мира по биатлону: Логинов стал десятым в гонке преследования

    Прочие Биатлон
    В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге прошла гонка преследования среди мужчин.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Победу в гонке одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

    Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял десятое место. По ходу гонки Логинов допустил два промаха.

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    1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.26,8 (0 шт. кругов)

    2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,6 (1)

    3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +46,0 (1)...

    10. Александр Логинов (Россия) — 1.08,7 (2)...

    22. Евгений Гараничев (Россия) — 2.30,8 (0)

    23. Матвей Елисеев (Россия) — 2.33,5 (4)...

    38. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.16,6 (4) 0

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