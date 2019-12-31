Устюгов похвалил сервисную бригаду

Российский лыжникпрокомментировал свою победу в гонке на 15 км на «Тур де Ски».

«Гонкой доволен, но она сегодня была очень сложной. В Тоблахе вообще тяжело бегать. Рад, что мне удается здесь выигрывать.

Нравятся итальянские болельщики здесь, но и русские сегодня не подкачали, их было хорошо слышно на трассе.

С каждым этапом их становится все больше. Спасибо хотелось бы сказать всей нашей сборной, особенно сервисной бригаде. Все заметили, как у нас ехали лыжи.

Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Наш тройной подиум обрадует всю страну», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт». 0