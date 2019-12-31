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    Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски»

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    Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе.

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов

    Устюгов показал результат 31 минута 2,5 секунды.

    Иван Якимушкин занял второе место, а Александр Большунов — третье.

    Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, лидировавший перед этой гонкой в общем зачете, стал лишь 17-м.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
    Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль

    1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,5.
    2. Иван Якимушкин (Россия) — +22,6.
    3. Александр Большунов (Россия) — +29,0.
    4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +29,6.
    5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +34,6.
    6. Артём Мальцев (Россия) — +35,2.
    7. Андрей Мельниченко (Россия) — +37,0.
    8. Сьюр Рете (Норвегия) — +39,4.
    9. Лукас Бёгль (Германия) — +42,6.
    10. Денис Спицов (Россия) — +43,1...
    17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.11,4...
    31. Андрей Ларьков (Россия) — +1.41,7...
    54. Глеб Ретивых (Россия) — +2.36,6. 0

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