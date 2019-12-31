Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски»

Устюгов показал результат 31 минута 2,5 секунды.
Иван Якимушкин занял второе место, а Александр Большунов — третье.
Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, лидировавший перед этой гонкой в общем зачете, стал лишь 17-м.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,5.
2. Иван Якимушкин (Россия) — +22,6.
3. Александр Большунов (Россия) — +29,0.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +29,6.
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +34,6.
6. Артём Мальцев (Россия) — +35,2.
7. Андрей Мельниченко (Россия) — +37,0.
8. Сьюр Рете (Норвегия) — +39,4.
9. Лукас Бёгль (Германия) — +42,6.
10. Денис Спицов (Россия) — +43,1...
17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.11,4...
31. Андрей Ларьков (Россия) — +1.41,7...
54. Глеб Ретивых (Россия) — +2.36,6. 0