Женская сборная России уступила в полуфинале ЧМ по гандболу

по гандболу в полуфиналев Японии проиграла командесо счетом 32:33.

Россиянки покинули турнир rushandball.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева (11 мячей).

Россия — Нидерланды — 32:33 (16:16)

Для сборной России это поражение стало первым на чемпионате мира-2019. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии, Черногории и Испании.

Во втором полуфинале сыграют сборные Норвегии и Испании.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. 0