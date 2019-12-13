Гараничев испытывал недомогание во время спринта в Хохфильцене

Российский биатлонистиспытывал недомогание во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Российский спортсмен занял в этой гонке 44-е место.

«Я разговаривал с Гараничевым после гонки, у него тяжелое состояние: он рассказал, что на стойке его шатало и тошнило.

Возможно, это начальная стадия заболевания. Завтра посмотрим, сможет ли он пробежать в таком состоянии», — приводит слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева ТАСС.

В субботу, 14 декабря, в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования, в воскресенье — эстафета.

Хованцев считает, что сборная удачно стартовала в сезоне.

«Мы стабильно попадаем в десятку по два человека, что особенно важно в такой конкуренции. Так что считаю такой результат очень хорошим», — отметил он. 0