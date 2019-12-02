Реванш Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года

Бывший чемпион UFC в легком весехочет провести бой-реванш св конце 2020 года. Об этом заявил обозреватель ESPN Ариэль Хельвани.

«Макгрегор в следующем году планирует провести три боя. После поединка с Дональдом Серроне он хочет провести бой весной или летом.

Возможно его соперником станет Нейт Диас. А уже в конце года Конор намерен подраться с Хабибом, если россиянин еще будет чемпионом. Он хочет заставить всех замолчать», — цитирует Хельвани Bloody Elbow.

Напомним, первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора прошел в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин. 0