Реванш Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года

Конор Макгрегор
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«Макгрегор в следующем году планирует провести три боя. После поединка с Дональдом Серроне он хочет провести бой весной или летом.
Возможно его соперником станет Нейт Диас. А уже в конце года Конор намерен подраться с Хабибом, если россиянин еще будет чемпионом. Он хочет заставить всех замолчать», — цитирует Хельвани Bloody Elbow.
Напомним, первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора прошел в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин. 0