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    Реванш Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года

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    Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым в конце 2020 года. Об этом заявил обозреватель ESPN Ариэль Хельвани.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Макгрегор в следующем году планирует провести три боя. После поединка с Дональдом Серроне он хочет провести бой весной или летом.

    Возможно его соперником станет Нейт Диас. А уже в конце года Конор намерен подраться с Хабибом, если россиянин еще будет чемпионом. Он хочет заставить всех замолчать», — цитирует Хельвани Bloody Elbow.

    Напомним, первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора прошел в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин. 0

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