Ласицкене — трехкратная чемпионка мира

Россиянказавоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике.

Ласицкене с первой попытки взяла высоту 2,04 метра, чего хватило для итогового успеха. Также она пыталась взять планку на высоте 2,08 метра, но трижды потерпела неудачу.

Для Ласицкене это третий титул чемпионки мира. Ранее она побеждала на мировых первенствах в 2015 и 2017 годах.

Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, взявшая 2,04 с третьей попытки, после чего отказалась продолжать борьбу.

Замкнула тройку сильнейших американка Вашти Каннингем — 2,00 метра. 0