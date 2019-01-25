Хованцев объяснил провал россиян в спринте

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему у россиян не получилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Александр Логинов показал 26-й результат. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

«Взгляните на общие результаты в стрельбе. Много ли тех, кто отработал с "нулями"? Смотрите, трасса тут скоростная.

Большая часть спортсменов подходила на рубеж на очень высоком пульсе, да еще на стрельбе рисковали. Плюс большой отпечаток накладывает высота — особенно на "стойку". Многие попали. В том числе, и мы.

Можно было ползти к рубежу. Но результаты от этого лучше бы не были. Без риска сейчас на высокие места рассчитывать невозможно. Вы же видели, с какой скоростью сегодня стреляли?

Дмитрий Малышко — лидер по скорострельности. Александр Логинов в десятке. Вот и ответ. Получилось бы — результат был бы очень хороший.

Что касается Саши Логинова, то у него такие особенности организма, что адаптация в горах дается ему непросто. Мы каждый день берем биохимию. Будем внимательно следить за его состоянием.

Поварницын справился. С кругом заехал в тридцатку — для него это хорошо. При этом Саша очень здорово прошел последний круг.

Что касается Латыпова, его промахи — это моя ошибка. Солнце ушло, и я сказал ему сделать поправку один вниз один вправо, но этого оказалось недостаточно. Нужно было делать "два-два". Оба едут в Америку, посмотрим, что покажут там.

Безусловно, сегодня мы провалили стрельбу. Лучшими были норвежцы и французы. Думаю, в Кубке наций австрийцы теперь могут обойти нас. Но при нормальной стрельбе мы были бы намного выше.

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Такое бывает — это биатлон. Говорить, что наступил спад? Это только одна гонка. Давайте подождем преследования масс-старта.

Трасса скоростная и стрелять там будут тоже очень быстро. Рисковать будут все. В этой связи вполне возможны заезды в лидеры издалека», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0