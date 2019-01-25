ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриОтстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?
  • 18:28
    • Саночник Павличенко завоевал бронзу ЧМ в спринте
  • 17:50
    • Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце
  • 16:48
    • Степанова и Букин — вторые после ритм-танца на ЧЕ в Минске
  • 16:04
    • Тохир продал 31 процент акций «Интера»
  • 15:24
    • «Кардифф» должен будет заплатить «Нанту» за Салу 17 миллионов евро
    Все новости спорта

    Хованцев объяснил провал россиян в спринте

    Биатлон
    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, почему у россиян не получилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

    Анатолий Хованцев
    Анатолий Хованцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Александр Логинов показал 26-й результат. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

    «Взгляните на общие результаты в стрельбе. Много ли тех, кто отработал с "нулями"? Смотрите, трасса тут скоростная.

    Большая часть спортсменов подходила на рубеж на очень высоком пульсе, да еще на стрельбе рисковали. Плюс большой отпечаток накладывает высота — особенно на "стойку". Многие попали. В том числе, и мы.

  • Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце
  • Читайте по теме

    • Можно было ползти к рубежу. Но результаты от этого лучше бы не были. Без риска сейчас на высокие места рассчитывать невозможно. Вы же видели, с какой скоростью сегодня стреляли?

    Дмитрий Малышко — лидер по скорострельности. Александр Логинов в десятке. Вот и ответ. Получилось бы — результат был бы очень хороший.

    Что касается Саши Логинова, то у него такие особенности организма, что адаптация в горах дается ему непросто. Мы каждый день берем биохимию. Будем внимательно следить за его состоянием.

    Поварницын справился. С кругом заехал в тридцатку — для него это хорошо. При этом Саша очень здорово прошел последний круг.

    Что касается Латыпова, его промахи — это моя ошибка. Солнце ушло, и я сказал ему сделать поправку один вниз один вправо, но этого оказалось недостаточно. Нужно было делать "два-два". Оба едут в Америку, посмотрим, что покажут там.

    Безусловно, сегодня мы провалили стрельбу. Лучшими были норвежцы и французы. Думаю, в Кубке наций австрийцы теперь могут обойти нас. Но при нормальной стрельбе мы были бы намного выше.

    Все прогнозы на спорт

    Такое бывает — это биатлон. Говорить, что наступил спад? Это только одна гонка. Давайте подождем преследования масс-старта.

    Трасса скоростная и стрелять там будут тоже очень быстро. Рисковать будут все. В этой связи вполне возможны заезды в лидеры издалека», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Самодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕ
  • Вчера в 00:11
    •
  • Прогноз
  • Федор Емельяненко — Райан Бейдер
  • 2.47
  • Послезавтра в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Придет ли в себя «Зенит» к матчу против «Спартака»?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Прервет ли «Нефтехимик» домашнюю серию поражений в игре с «Автомобилистом»?
  • «Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Спартак» или «Динамо» — кто победит в московском дерби?
  • «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Френки де Йонг и Маттейс де Лигт Футбол Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользуАмстердамский клуб согласился продать Френки де Йонга в «Барселону» Вчера в 17:430
  • 11:18
    • «Тамбов» арендовал у ЦСКА полузащитника
  • 11:03
    • Тихонова покинула юниорский Australian Open
  • 09:37
    • «Голден Стэйт» выиграл девятый матч подряд, «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан»
    Гонсало Игуаин Футбол Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии ААргентинский нападающий и итальянский тренер воссоединились в «Челси» 00:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» и «МЮ» забьют друг другу
  • 3.02
    •
  • 18:42
    • Хованцев объяснил провал россиян в спринте
  • 18:00
    • Южная Корея уступила Катару в четвертьфинале Кубка Азии
  • 17:33
    • «Фенербахче» арендовал вингера «Челси»
    «Спартак» — «Динамо» Хоккей КХЛ. «Нефтехимик» примет «Автомобилист», «Спартак» в гостях у «Динамо»Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января 18:220
  • 08:44
    • Ракицкий покинул расположение «Шахтера»
  • 08:16
    • «Ювентус» интересуется Ивановичем и двумя экс-игроками «Зенита»
  • 08:00
    • Результаты жеребьевки Кубка Америки-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон