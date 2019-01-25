Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце

Норвежский биатлониствыиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце.

Лидер общего зачета Кубка мира допустил промах на втором огневом рубеже, но сумел преодолеть дистанцию быстрее остальных — 22 минуты 44,9 секунды.

Второе место занял еще один норвежец Эрлен Бьонтегорд, закрывший все мишени. Третьим стал француз Антонен Гигонна, вытеснивший из тройки Мартена Фуркада, который остался без медали даже при идеальной стрельбе.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 21-е место. Александр Логинов показал 26-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.44,9 (1)

2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — + 17,5 (0)

3. Антонен Гигонна (Франция) — + 20,2 (1)

4. Мартен Фуркад (Франция) — + 21,2 (0)

5. Симон Эдер (Австрия) — + 25,2 (1)

6. Симон Детьё (Франция) — +33,5 (2)

21. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.15,1 (2)

26. Александр Логинов (Россия) — + 1.22,3 (3)

30. Александр Поварницын (Россия) — + 1.29,3 (1)

39. Матвей Елисеев (Россия) — + 1.41,1 (3)

52. Дмитрий Малышко (Россия) — + 2.02,7 (3) 0