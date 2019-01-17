Кузьмина — победительница спринта в Рупольдинге

Не допустив промахов на огневых рубежах, экс-россиянка показала результат 19 минут 15,1 секунды.
Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, сохранившая за собой лидерство в зачете спринтов, третье — шведка Ханна Эберг.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 12-е место. С одним штрафным кругом она проиграла лидеру чуть больше минуты.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.15,1 (0 промахов)
2. Лиза Виттоцци (Италия) — +11,5 (0)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +29,1 (0)…
12. Светлана Миронова (Россия) — +1.00,1 (1)…
24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.26,2 (1)…
32. Анастасия Морозова (Россия) — +1.39,5 (1)…
43. Евгения Павлова (Россия) — +1.56,1 (0)…
48. Лариса Куклина (Россия) — +1.59,2 (1)…
87. Маргарита Васильева (Россия) — +3.14,4 (4). 0