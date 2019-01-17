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    Кузьмина — победительница спринта в Рупольдинге

    Биатлон
    Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    Анастасия Кузьмина
    Анастасия Кузьмина
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    Не допустив промахов на огневых рубежах, экс-россиянка показала результат 19 минут 15,1 секунды.

    Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, сохранившая за собой лидерство в зачете спринтов, третье — шведка Ханна Эберг.

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    • Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 12-е место. С одним штрафным кругом она проиграла лидеру чуть больше минуты.

    Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
    Женщины. Спринт

    1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.15,1 (0 промахов)
    2. Лиза Виттоцци (Италия) — +11,5 (0)
    3. Ханна Эберг (Швеция) — +29,1 (0)…
    12. Светлана Миронова (Россия) — +1.00,1 (1)…
    24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.26,2 (1)…
    32. Анастасия Морозова (Россия) — +1.39,5 (1)…
    43. Евгения Павлова (Россия) — +1.56,1 (0)…
    48. Лариса Куклина (Россия) — +1.59,2 (1)…
    87. Маргарита Васильева (Россия) — +3.14,4 (4). 0

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