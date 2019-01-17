Логинов занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежский биатлонистодержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Пробежав один штрафной круг, он показал результат 22 минуты 56,3 секунды.

Второе место занял его брат Тарьей Бё, уступивший Йоханнесу 7,9 секунды при идеальной стрельбе.

Замкнул тройку сильнейших немец Бенедикт Долль. Он допустил один промах и отстал от графика лидера на 10,5 секунды.

Француз Мартен Фуркад занял четвертое место, а вслед за ним расположился лучший из россиян Александр Логинов, пробежавший один штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.56,3 (1).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +7,9 (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).

4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).

5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).

6. Лукас Хофер (Италия) — +33,2 (1).

7. Йоханнес Кюн (Германия) — +39,4 (1).

8. Симон Эдер (Австрия) — +42,7 (0).

9. Эмильен Жаклен (Франция) — +46,3 (1).

10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +47,0 (0)...

17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....

29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...

49. Максим Цветков (Россия) — +1.42, 4 (0)

50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2). 0