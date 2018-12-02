Франция выиграла смешанную эстафету, Россия — четвертая

Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Детье показали лучший результат, использовав всего пять дополнительных патронов.
Также на пьедестал попали команды Швейцарии и Италии, отставание которых составило 38,7 и 52,1 секунды соответственно.
Россияне Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвертыми. На их счету шесть дополнительных патронов.
Следующая гонка в Поклюке пройдет 5 декабря, когда состоится мужская индивидуальная гонка.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Поклюка, Словения
Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км
1. Франция — 1:10.02,8 (0+5)
2. Швейцария — +38,7 (0+9)
3. Италия — +52,1 (1+8)
4. Россия — +1.17,3 (0+6)
5. Финляндия — 1.30,9 (1+11)
6. Норвегия — 1.51,1 (0+7) 0