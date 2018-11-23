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    Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца в Гренобле

    Фигурное катание
    Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место среди танцевальных пар после ритм-танца на этапе Гран-при во Франции.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Результат россиян — 77,91 балла.

    Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — 84,13 балла.

    Еще одна российская пара в составе Бетины Поповой и Сергея Мозгова занимают восьмое место.

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    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,13
    2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 77,91
    3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 74,25
    4. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 69,85
    5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 68,16...
    ...8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 63,64 0

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